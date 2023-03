Monviso Sporting Club supera Milano Padel e resta in corsa per la Final Four

Il Monviso Sporting Club di Grugliasco ha colto sabato 25 marzo un’importantissima affermazione casalinga nel girone 2 della serie A di padel superando per 2-1 i portacolori del Milano Padel: “Una bella sfida – conferma l’AD del Monviso, Stefano Ponzano – vissuta sul filo dell’equilibrio e disputata tenendo alti i valori della correttezza e della sportività, su entrambi i fronti. Sui campi di casa e davanti al solito appassionato pubblico vincere ha sempre un doppio risvolto e anche per questo ci siamo intensamente goduti la giornata. La svolta è arrivata con il successo nel primo singolare, maturata al termine di una gran battaglia e fissata sullo score di 7-6 3-6 7-5. Protagonisti in casa nostra gli italo-argentini Facu Dominguez e Martin Andornino, che hanno piegato il tandem avversario composto da Lorenzo Di Giovanni, uno dei più forti giocatori italiani e il giovane talento Noa Bonnefoy. Un’affermazione che ha spostato gli equilibri della contesa, che si sapeva serrata fin dall’avvio”. Gli altri due incontri hanno visto il successo dei giocatori del Milano Padel, Cattaneo e Sanchez sugli alfieri del Monviso Apside e Ferrero. Sul punteggio di perfetta parità è poi arrivata l’affermazione di Cepero e Tamame, gli esperti del Monviso Sporting Club, su Beltrami e Bulgarini, con un doppio ed eloquente 6-2 6-2. Cosa succederà ora?: “Risulterà decisivo l’8 aprile prossimo – ha proseguito Stefano Ponzano – il confronto derby con il Beinasco Padel Ruffini, già costretto ai play-out. Non sarà certo una passeggiata, per la rivalità tra le due compagini, anche se di fresca nascita, e per la forza dei singoli e dei binomi, da entrambe le parti. Dovremo dare il massimo in un altro testa a testa assolutamente equilibrato sulla carta. Molto dipenderà anche dai giocatori che verranno schierati. Il nostro obiettivo è ovviamente raggiungere la Final Four del 21-23 aprile in sede ancora da designare. Ciò vorrebbe dire migliorare il nostro miglior piazzamento nella massima competizione nazionale che per ora ci ha visti raggiungere sempre il quinto posto. In tal senso siamo anche un po’ in credito con la sorte, come ricorda l’esito negativo della monetina cui ci siamo dovuti scontrare la scorsa stagione (proprio in favore dei cugini del Beinasco Padel Ruffini)”. Come sempre un gruppo compatto quello del Monviso Sporting Club, capitanato dallo spagnolo Alvaro Cepero, con il coach Willy Castanon, madrileno classe 1978, a dare preziosi consigli e il direttore sportivo padel del Monviso, Roberto Ferrero, come da tradizione in prima linea.