Padel show al Santa Lucia di Gela

Si è svolto nella giornate di venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile il Torneo “Padel Show” al circolo Padel Santa Lucia di Gela (CL). Tre categorie (principiante maschile, intermedio maschile e femminile), 60 giocatori, in un torneo all’insegna dello sport e del sano divertimento. E’ stata l’occasione, per gli organizzatori, di fare una prima selezione dei potenziali componenti della squadra (12 giocatori) che verrà schierata al torneo “BOBO Padel Show – La Battaglia dei Circoli” in programma, per la fase provinciale, il 20 e 21 maggio. Il Circolo Padel S. Lucia ospiterà, in quelle date, la fase provinciale del torneo che vedrà sfidarsi tutti i circoli partecipanti delle province di Enna e Caltanissetta.