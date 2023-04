Tappa Tpra 'Road to Rome': vince la coppia Peluso-Coluccini

Nella splendida cornice del Padel Club Rende, nel week end 31 Marzo 2 Aprile si è svolta la II Tappa TPRA “Road to Rome” per la provincia di Cosenza. Alla competizione hanno partecipato ben 16 coppie di buon livello tecnico. Le partite si sono disputate secondo la formula Tpra che prevede 2 set a 6 game ed eventuale terzo set con long tie break. Le coppie ben assortite, hanno effettuato partite equilibrate e ben giocate. La finale ha registrato la vittoria della coppia Gianpaolo Peluso-Carlo Coluccini sulla ben affiatata coppia Andrea Italiano-Maurizio Caputo. Finale con ottimi spunti tecnici e scambi divertenti che hanno appassionato il pubblico presente. Per Peluso si tratta della seconda vittoria consecutiva nel circuito Tpra “Road to Rome”. Nei week end 21-23 Aprile e 19-21 Maggio si svolgeranno sui campi del Padel Club Rende altre 2 nuove tappa di questo importante circuito FITP-TPRA.