Nuii Green House Open 2023: arriva il torneo nazionale di padel!

ROMA - Un appuntamento speciale per gli sportivi e per gli appassionati del padel, sport che sta riscuotendo un enorme successo negli ultimi anni. Dal 26 aprile al 4 maggio arriva il NUII Green House Open 2023: l’evento si terrà presso il Green House Padel di Santa Maria delle Mole (Viale della Repubblica, 280) e ospiterà campioni e campionesse nazionali e internazionali. Il torneo, giunto alla sua terza edizione, è sponsorizzato da NUII, uno dei brand di punta del gruppo Froneri, la seconda più grande azienda di gelati confezionati al mondo, la prima nella produzione di private label. NUII, con la sua proposta di stecchi gelato premium, offre ai consumatori esperienze di gusto uniche grazie a combinazioni di ingredienti autentici, provenienti da ogni angolo del mondo. Una vera celebrazione di culture diverse, proprio come eventi del calibro di Green House Open, che richiama amanti del padel da tutto il mondo. Nell’ambito dell’evento NUII Green House Open 2023 è previsto, inoltre, un montepremi di 1.499 euro. È possibile iscriversi al NUII Green House Open 2023 tramite il sito della Federazione Italiana Tennis.