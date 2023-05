Padel Colli Portuensi, il circolo romano raddoppia

La crescita

Ma è stato un percorso graduale. "Inizialmente - prosegue - ne avevamo solo due, ma scoperti, poi abbiamo sistemato un campo semicoperto. Il quarto, seguendo l'evoluzione “padellistica” è outdoor. In poche parole in questo modo accontentiamo tutti perché per qualcuno giocare al chiuso è un problema, soprattutto di natura psicologica, una specie di retaggio lasciato da Covid, altri invece preferiscono giocare indoor per non essere legati alle condizioni meteo". Lolli aggiunge: «Siamo felicissimi di avere un numero molto elevato sia di tesserati Msp, ente di promozione sportiva a cui siamo legati da sempre, sia di tesserati Fitp: si tratta di un ottimo bacino. Inoltre abbiamo tante squadre iscritte ai campionati federali - Serie B, C e D - e tante altre iscritte ai campionati amatoriali. Un altro motivo di orgoglio è quello legato alla scuola di padel. Abbiamo dei corsi annuali con più di 60 ragazzi iscritti dai 6 ai 18 anni. Ci sono molte persone che frequentano il circolo quotidianamente. È uno spazio vissuto come fosse un luogo di quartiere, un punto di ritrovo, compagnia e piacere, frequentato anche da persone che non per forza giocano a padel". Un circolo, il Padel Colli Portuensi, che gode di grande salute. E infatti da poco è arrivata la decisione di raddoppiare. "Sì - conclude Gabriele Lolli - insieme ad altri due soci, Tiziano e Claudio, abbiamo aperto un altro circolo a poche centinaia di metri da qui, con cinque campi: il Padel Colli Portuensi 2. Con quei quattro campi infatti non riuscivamo a rispondere alla richiesta di tutti. Le cose vanno bene e per questo vogliamo ringraziare l'intero staff, dai maestri ai collaboratori: senza di loro sarebbe impossibile tutto questo".