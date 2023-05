Grande successo per la 5ª tappa FITP del Tour di Roma di Padel

Si è appena conclusa a Roma, presso il Centro Sportivo Jolly, area Jolly Padel Club la 5° tappa FITP del Tour di Roma di Padel. Anche quest’anno numerosi gli atleti iscritti, oltre 250 i giocatori scesi in campo. Tre le categorie presenti; femminile, maschile e misto e per la prima volta, la categoria maschile ha visto impegnati anche gli atleti over 40. Superato ampiamente il numero di partecipanti della scorsa stagione, con grande soddisfazione dell’organizzazione.