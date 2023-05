Multidisciplinarietà al Padel Club Rende

Tutti gli appuntamenti in programma

Dall’inizio del mese sono stati avviati due corsi Over 65 di Padel con la presenza di tanti over 65 che si sono avvicinati a questo sport per gioco e che si sono subito appassionati. Nel week end dal 12 al 14 si è svolta la prima tappa dei Campionati amatoriali Tpra che ha registrato il doppio successo dei Gianpaolo Peluso nel doppio maschile e nel doppio misto. La competizione ha fatto registrare la partecipazione di 12 coppie maschili e 6 coppie femminili. Nella gara maschile la finale è stata vinta dalla coppia Peluso-Coluccini sulla giovane e brava coppia Gullo-Gerace; nel misto bis di Peluso in coppia con Donatella Magnelli sulla coppia Pagnotta-Granata. Nella seconda metà del mese di maggio avranno inizio le attività relative al pogetto "Tennis Tavolo per tutti e per tutte le età" in collaborazione con la Fitet. Domenica 21 poi è in programma il terzo torneo "Genitori-Figli" di Padel per il quale è prevista la presenza di numerose coppie. Per quanto riguarda il Pickleball sono previste infine due giornate di prova gratuita e per fine maggio è stato organizzato il primo torneo amatoriale gratuito.