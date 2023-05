Gr Padel, una giornata trionfale: 3-0 al Circolo Canottieri Aniene

Spettacolo ed emozioni a Latina, dove il Gr Padel ha ospitato sabato scorso (20 maggio) il Circolo Canottieri Aniene nella terza giornata del campionato a squadre fit di Serie C maschile. Le due formazioni, a pari punti nel loro girone, si contendevano la vetta temporanea in attesa del ritorno e centinaia di tifosi (coordinati dal supporter d'eccezione Tonino) hanno spinto i padroni di casa che con un netto 3-0 hanno vinto la gara .

Una giornata trionfale per il Gr Padel

Dopo il sorteggio delle ore 11 Gianluca Rianna, capitano del Gr Padel, ha mandato subito in campo la coppia Di Perna-Bertelli capace di superare al terzo set Obino-De Bellis (6-3, 2-6, 7-6) dopo aver salvato un match-point. La seconda coppia ad entrare nella 'gabbia' è stata invece quella formata da Gonzalo Perez Arbona (n. 151 della classifica Wpt) e da Luca Lunghi, che ha battuto in due set (6-3, 6-3) il tandem Romagnoli-Bitelli. L'ultima coppia a scendere in campo per il Gr Latina è stata quella composta da Franco e Fuzio; vincitori in rimonta (3-6, 6-3, 6-1) contro Murino-Trombino.