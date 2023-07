Padel, quando la passione unisce padre e figlio

Una realtà al “bacio” che da poco ha compiuto due anni di vita. È la Pro Padel Perugia, nata ufficialmente il 1° maggio 2021 su intuizione dei soci fondatori Ricci Giuseppe e Alessandro (papà e figlio). Ci troviamo esattamente a Ponte San Giovanni, nella periferia del capoluogo umbro. «Siamo in una posizione strategica - esordisce Giuseppe Ricci - al centro di una vasta area equidistante dai comuni di Bastia, Assisi e Umbertide e facilmente raggiungibile anche da Gubbio e Foligno. Disponiamo di tre campi panoramici omologati con il manto in testurizzato di ultima generazione che garantisce uniformità e il controllo sul rimbalzo della pallina». La struttura è indoor all'interno di un capannone «fresco d'estate e temperato in inverno con un'altezza utile superiore ai 9 metri - aggiunge Ricci -. Abbiamo scelto di puntare sul padel grazie all'intuito di mio figlio Alessandro che da giocatore andava spesso in difficoltà nel prenotare una partita. Così ha pensato di risolvere il problema aprendo un proprio circolo. Insieme ci siamo appassionati al progetto e abbiamo deciso di regalare a Perugia un luogo capace di mettere insieme sport, attività ricreativa e agonismo. Il capitale umano è fondamentale nei nostri progetti, e per questo ci avvaliamo di uno staff specializzato, cordiale e preparato». Al momento i tesserati tra Msp e Fitp che frequentano il circolo sono 540. Ricci, presidente e direttore del circolo, prosegue: «Organizziamo settimanalmente tornei sociali per tutti i livelli di gioco e periodicamente tornei open di categoria. Abbiamo due squadre che ci rappresentano con onore in varie competizioni sia amatoriali che agonistiche ». Massimo traguardo raggiunto nel 2022 l'accesso alle finali nazionali Msp che si sono svolte a Pescara.