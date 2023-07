Padel, grande successo per la finale dei Playtomic Leveling Days

Grande successo per l'atto finale dei Playtomic Leveling Days con Gemma Triay e Carolina Orsi . Sì è svolta lunedì 10 luglio presso il nuovo Padelife di via Silicella in Roma (club che vanta ben 14 campi di cui 8 coperti) la giornata finale dell'evento organizzato da Playtomic, che ha portato quasi 400 giocatori della Capitale a vedere certificato il proprio livello e a partecipare a una serie di contest che permettevano loro di accumulare punti per qualificarsi al torneo finale, che ha visto sfidarsi un team capitanato da Gemma Triay, spagnola ex n.1 del mondo (attualmente n.3) e l'altro da Carolina Orsi, n.1 d'Italia e attualmente nella top 20 nella Race del World Padel Tour.

Playtomic Leveling Days, esperienza indimenticabile per i giocatori

Le due campionesse, a Roma per prendere parte al BNL Italy Major Premier Padel, si sono prestate non solo a fare da capitano ai rispettivi team ma sono anche scese in campo per portare a casa punti preziosi, regalando un'esperienza indimenticabile ai fortunati giocatori. Alla fine si è imposto il team Orsi, al termine di un evento che ha ulteriormente confermato le grandi capacità di aggregazione del padel e, soprattutto, la centralità della piattaforma Playtomic, ormai in punto di riferimento a 360° per tutta la community. Dopo la battaglia in campo, il Padelife Bistrot ha accolto tutti i partecipanti e le due campionesse per un aperitivo rinforzato quanto mai gradito!