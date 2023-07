Padel Mixto, due atleti viterbesi al terzo evento nazionale

Il padel è davvero uno sport che unisce le persone e supera ogni barriera. È stato meraviglioso vedere 10 formazioni provenienti da diverse parti d'Italia partecipare a questo torneo.

Questa iniziativa cresce di anno in anno, ed è per noi il simbolo di come lo sport riesce a realizzare piena inclusione in modo naturale.

È uno strumento fortissimo di coinvolgimento nello spirito più bello e genuino della competizione. Continuate a divertirvi e a praticare questo sport che amate!