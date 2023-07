Si conclude la Power Padel Spring Cup: tutti i risultati

Il torneo, iniziato nei campi coperti che hanno salvato la competizione dalle piogge primaverili, si è concluso nei nostri campi WTP superpanoramici sotto le stelle di quella che è ormai l’estate 2023.

Due livelli di gioco, gold e silver, per il torneo maschile, e un unico livello per il misto.

Tutte le partite finali sono state giocate fino all’ultimo punto! La competizione livello gold viene vinta in casa da chi è di di casa, Pippi in coppia con Matrone, in una finale chiusa al terzo e decisivo set contro Mucciarelli-La Cognata, due avversari che hanno fatto divertire il pubblico.

Il livello Silver, dopo due semifinali concluse con due super tie-break di fuoco, ha visto il trionfo della coppia Lodovichi-Marano, il primo come sostituto dell’infortunato Maccari, sui secondi classificati Leotta-Pacchieri.

Chiudiamo con la Categoria Mista, un torneo all’insegna del divertimento, dell’amicizia e perchè no, dell’agonismo. La coppia Banano-Biagiotti che, con grande resilienza, non si è arresa ed ha avuto la meglio su Barneschi-Cesaretti, regalando anche in questo caso una finale fino all’ultimo respiro conclusa con un tiratissimo terzo set.

Cos’altro potremmo aggiungere se non che, indipendentemente dalle stagioni che passano, siamo sinceramente orgogliosi e grati per la partecipazione di tanti giocatori e giocatrici che si sono voluti mettere alla prova e che continuano a regalarci partite emozionanti, colpi da maestro e tanto divertimento. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri e le nostre padeleros, vi aspettiamo al prossimo torneo Power Padel Fast Race!