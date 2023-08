Villa Pamphili Club, nella casa dei futuri talenti

Si chiama Villa Pamphili Padel Club ed è uno dei più apprezzati e frequentati di Roma . Il circolo , che si trova esattamente nel cuore della Capitale - in via della Nocetta - è immerso nel polmone verde dell’ omonimo parco . In tutto conta otto campi ed è stato fondato nel gennaio 2019 «con l’intento di offrire un servizio di primissima qualità sia agli amatori sia alle giovani promesse del movimento padelistico italiano», dicono dal Villa Pamphili Padel Club .

I giovani

E i numeri non mentono. Attualmente la struttura conta oltre 12mila soci. «La fidelizzazione del cliente è alla base della nostra filosofia lavorativa - spiegano dal club -. Inoltre puntiamo molto sui futuri talenti. Abbiamo una scuola per giovani con degli istruttori». L'academy è uno dei punti di forza del circolo. «Puntiamo sul padel e crediamo molto nel fatto che lo sviluppo di uno sport così giovane passi proprio dalla formazione dei ragazzi e dalla loro voglia di emergere. Nella nostra academy figurano nomi come quelli di Daniel Piazza e Andrea Mignucci, due tra gli junior più forti dell’intero panorama nazionale. Inoltre abbiamo una schiera di ragazzi che si stanno impegnando per accrescere il proprio livello e per arrivare un giorno a competere e con i più grandi di questo sport. I nostri maestri si impegnano quotidianamente affinché si possa realizzare questo loro sogno».

Il futuro

Chiusura con i progetti che riguardano il futuro del Villa Pamphili Padel Club. All'orizzonte ci sono degli importanti interventi sulla struttura. «Abbiamo in progetto di coprire tutti gli otto campi a nostra disposizione con una copertura permanente che possa consentire il miglior comfort di gioco possibile ai nostri iscritti - aggiungono dal circolo -. Inoltre avremo una nuova Club House che comprenderà un servizio di ristorazione, un bar, una nuova segreteria, spogliatoi attrezzati e il Pro-Shop. Sin dall'apertura abbiamo sempre ospitato grandi eventi, come il Cupra Padel Tour, il torneo Ducati e il tour sponsorizzato da Banca Generali, passando per i campionati assoluti nazionali e arrivando a ospitare i tornei internazionali Fip. Crediamo molto nello sviluppo del padel - concludono - e sicuramente continueremo a ospitare tornei di questa portata».