Spector Padel House arriva in Emilia Romagna, nasce la nuova SPH Cesena

MILANO - Spector Padel House (SPH), il network di padel #1 in Italia, inaugura il 21 settembre 2023 la nuova SPH Cesena (Via Quinto Bucci 100, Cesena) che conta 6 nuovissimi campi da padel – oltre a reception, spazio food, spogliatoi e un ampio parcheggio. Durante l’evento inaugurale, che avrà luogo a partire dalle 18:00, ci saranno diverse attività tra cui: il focus tattico con Gustavo, un torneo inaugurale e l’OPEN DAY – durante il quale tutti potranno scendere (gratuitamente) in campo, testare le racchette Babolat e conoscere i Coach Spector. I Coach Spector stanno già tenendo le prime lezioni e raccogliendo le iscrizioni per i corsi che inizieranno ufficialmente il 9 ottobre. I Coach Spector applicano il “Metodo Spector” e accompagnano padeliste e padelisti di tutti i livelli e di tutte le età durante il loro percorso di crescita. Nella SPH Cesena verranno inoltre proposte su base settimanale attività, tornei ed eventi del network SPH, e potrà essere scelta come luogo per retreat ed eventi aziendali.