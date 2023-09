Milano Urban Padel: inizia una nuova stagione ricca di novità

MILANO - Milano Urban Padel, il centro padel più esclusivo di Milano, inaugurato a fine 2022, è pronto per una nuova stagione sportiva. Tre campi indoor superpanoramici, climatizzati tutto l’anno, dotati di illuminazione a LED e costruiti con l’utilizzo di materiali all’avanguardia e di altissima qualità . Il manto blu è lo stesso utilizzato dal WPT. Completano l’offerta luxury spogliatoi moderni con sauna e vasca di reazione a disposizione degli atleti. Tante le novità che attendono la clientela a partire dall’ inserimento nello Staff del nuovo Direttore Tecnico Sportivo Jose Luis Ovando , Istruttore e Maestro Padel nazionale FITP, Profesional AAT (asociacion argentina tennis), Insegnante APA , manager sportivo qualificato con anni di esperienza sia in Italia che all’estero.



Le parole del nuovo direttore tecnico

“Sono molto contento di essere entrato a far parte della famiglia di MUP - sottolinea Jose Luis Ovando - ho trovato un ambiente accogliente e uno Staff disponibile e preparato. Il mio compito sarà quello di coordinare tutte le attività del centro: abbiamo in programma l’attivazione di nuovi corsi sia per adulti che per bambini e sessioni dedicate agli agonisti”. A breve il Centro festeggerà il suo primo compleanno e per l’occasione sono stati organizzati 2 tornei che avranno luogo Domenica 1 Ottobre dalle ore 10.00. Le iscrizioni al Torneo Maschile e al Torneo Misto sono ancora aperte.