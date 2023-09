La squadra del Palapadel fa l’impresa: è vicecampione d’Italia Tpra

TERNI - La formazione del circolo Palapadel di Seriate si è laureata vicecampione d’Italia ai Campionati Nazionali di Coppa Italia Tpra, che quest’anno hanno avuto luogo sabato 9 e domenica 10 settembre all’Happy Village di Terni. Il tricolore è sfumato solamente al termine di una sfida combattuta e ricca di emozioni , in cui ad imporsi 2-1 è stata l’Accademia Mara Blanco , club capitolino in cui milita l’ex difensore della Roma e della nazionale francese Vincent Candela.

Seriate, le parole del capitano

La formazione del circolo di Seriate era composta da Michele Fumagalli, Andrea Gamba, Nicolas Imberti, Michele Mancini, Fabio Margheritti, Alessandro Maspero, Guido Pedrinelli, Niccolò Rocca, Antonio Sciortino, Mattia Soldà, Daniele Spaiani, Luca Zambelli (sponsor tecnico della squadra e ideatore della start-up repadel.it.) “Dodici amici che giocano insieme ormai da 3 anni, sono riusciti nella grandissima impresa di arrivare al secondo posto in tutta Italia, ovviamente nella sezione Amatoriale della Fit – racconta Fabio Margheritti, capitano della squadra - siamo davvero orgogliosi di come una passione sportiva sia stata in grado di creare un’amicizia talmente forte da portare ad un risultato così incredibile”.

Milleottocento squadre in gara

Su tutto il territorio nazionale la competizione ha visto l’iscrizione in totale di 1800 squadre: dopo aver superato la prima fase provinciale (8 squadre) e regionale (150 squadre), la squadra del circolo Palapadel ha ottenuto l’accesso alla Coppa Italia Padel Fitp 2023 – Fase Oro. Il livello delle formazioni qualificate alla fase finale ha dato vita a sfide intense, con una buona parte delle gare decise al doppio spareggio. “Grande orgoglio per il successo della nostra squadra! I ragazzi hanno un grandissimo senso di appartenenza al Circolo ed un fortissimo legame che li ha portati a questo risultato. Una grande emozione che ci spinge a fare sempre meglio!”, il commento dei gestori del Circolo Palapadel.