Padel Village Civitavecchia, 90 squadre al via

Tutto pronto per l’inizio del nuovo campionato di padel 2023/2024, pochissimi giorni e chiuderanno le iscrizioni.

Al padel village di Civitavecchia scenderanno in campo dal 1 ottobre 3 diverse categorie di padelisti così suddivisi in

serie A /b/c maschile e femminile. Si affronteranno circa 90 squadre per disputare il campionato più importante del territorio.