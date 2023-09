GR Padel Latina insegue il sogno promozione

LATINA - A Latina una vera e propria bolgia quella che ha visto protagonista l'unica squadra del capoluogo pontino a combattere per il campionato a squadre FITP per la promozione in serie B. Il GR Padel capitanato da Rianna Gianluca ospita in casa una delle squadre più forti del circuito, il My padel Caserta. I padroni di casa schierano per il primo doppio maschile Gonzalo Perez Arbona in coppia con Luca Lunghi portando a casa il primo punto con un imponente 6-1, 6-0 contro la coppia Di Maio-Giunta. Nel secondo doppio grande prestazione per la coppia formata da Filippo di Perna e Jacopo Bertelli che sono costretti ad arrendersi al tie break del secondo set agli avversari Tricarico-Irigoita con il punteggio di 4-6 -6-7 portando il punteggio del match sul 1 a 1.