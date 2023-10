Villa Pamphili Padel Club: ecco Alfonso Viuda

Si preannuncia una stagione ricca di successi per il Villa Pamphili Padel Club , rinomato circolo capitolino che per il nuovo anno ha affidato la Direzione Tecnica ad Alfonso Viuda Hernàndez, ex giocatore World Padel Tour trapiantato stabilmente in Italia da 6 anni. Lo spagnolo, tra i primi a credere nelle potenzialità di questo sport in Italia, ha risposto ad alcune domande per illustrare il nuovo progetto che lo legherà ad uno dei circoli più famosi e importanti d’Italia.

Alfonso, sei stato un giocatore World Padel Tour di ottimo livello. Raccontaci la tua esprierienza nel circuito

“Sono stato un giocatore professionista per 6 anni. Ho raggiunto la posizione 75 come best ranking nel World Padel Tour, quando ancora il circuito non aveva la risonanza mediatica che ha ora. Basti pensare che nonostante fossi stabilmente tra i primi 100 al mondo, non ho mai guadagnato nulla in termini di montepremi. È stata un’esperienza bellissima, che porterò sempre con me e grazie alla quale ho potuto conoscere giocatori fortissimi e persone splendide, ma ammetto che è stata molto dura a livello professionale. La vita da giocatore pro è tutt’altro che semplice”.

Da quanti anni sei in Italia?

“Sono ormai 5 anni che sono in Italia. Solo nel 2020 sono tornato in Spagna per riprendere l’attività da giocatore, ma ora sono concentrato a fare del mio meglio nelle vesti di allenatore, coach e direttore tecnico del Villa Pamphili Padel Club”.

Alleni alcuni tra i migliori giocatori italiani…

“Per me è super motivante poter allenare molti tra i primi 100 giocatori d’Italia. Non voglio fare nomi per non scontentare nessuno e perché tutti, a loro modo, mi danno qualcosa per arricchire il mio bagaglio personale. Ora mi sono affiancato ad una tra le migliori strutture in Italia, per crescere sempre di più e aiutare i miei ragazzi a raggiungere i loro obiettivi”.

Segui una metodologia d’insegnamento? Hai avuto o hai tutt’ora un allenatore a cui ti ispiri?

“Avendo avuto modo di frequentare il circuito Word Padel Tour, ho potuto conoscere i migliori coach in circolazione e imparare le varie metodologie d’insegnamento. Ad oggi credo che Gustavo Pratto insieme a Rodri Ovide siano i miei principali punti di riferimento. Ho investito tempo e tante risorse per formarmi e sono contento di poter mettere a disposizione la mia esperienza all’interno di un circolo prestigioso come il Villa Pamphili”.

Com’è nato questo sodalizio? Quali sono le tue ambizioni e quelle del circolo?

“Come già detto credo che il Villa Pamphili rappresenti un punto di riferimento per l’intero panorama del padel in Italia. L’accordo è stato semplice da trovare, perché come me la dirigenza è ambiziosa e ha tanta voglia di fare. Abbiamo allestito una squadra maestri di primissimo livello per offrire un servizio di qualità mirato e specifico per ogni atleta, dall’amatore al professionista: nel nostro staff contiamo la maestra nazionale Vanessa D’Antoni e istruttori del calibro di Francesco Ferro (in qualità anche di direttore sportivo, ndr), Gianluca Lalli, Federico Scarà, Valerio Broccatelli e Camilla Strippoli. Tra questi figurano giocatori di primissimo livello, tutt’ora in attività e che possono dare una grossa mano agli allievi dell’Accademia. Il nostro obiettivo è costruire la scuola agonisti più grande e qualitativa d’Italia”.