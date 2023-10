La serie B a Latina è targata GR PADEL

A Torino si gioca la finale nazionale fitp del campionato a squadre italiano 2023 . Atto finale. Il cestro sportivo robilant ospita il GR PADEL di Latina. La squadra di casa scende in campo con la coppia Cavallo / Capello perdendo il primo incontro 1/6 - 2/6 contro la coppia ospite Di Perna / Bertelli. Un match a senso unico dominata dai latinensi che portano il primo punto a loro favore. La seconda coppia del Robilant Torino Baez / Rosingana vincono il primo set 6/2 perdono il secondo -2/6 - vincono al terzo set al TIE-BREAK 7/6 eliminando 2 match point agli avversari Lunghi/Perez portando così in perfetto pareggio la finalissima .

Sarà l'ultima coppia del Team del GR PADEL di LATINA capitanata da Rianna a decidere le sorti della promozione in serie B. In campo Eremin/Ruello vincono il primo set 6/3. La squadra ospite Franco/Fuzio portano a casa il secondo set al TIE-BREAK 6/7. Inizia l'ultimo Set finale decisivo 3/6 il risultato finale. Festa grande davanti ad un pubblico di casa ostile. Un traguardo storico per il GR PADEL il primo circolo indoor della città. Un obiettivo centrato che la popolazione del padel meritava da tempo essendo una tra le prime con maggior numero di campi installati in tutta Italia. Un progetto partito da molto lontano racconta Rianna un percorso molto difficile ma emozionante scalando la lunga camminata durata tre anni. Ora ci godiamo la vittoria e iniziamo a riorganizzare il Team per affrontare la prossima stagione. La favola continua.