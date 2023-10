Il VI Municipio si tinge di rosa, padel e prevenzione nella Capitale

ROMA - Per due giorni il Municipio Roma VI delle Torri è stato travolto dalla valanga rosa. Circa 120 donne con entusiasmo, hanno compiuto un atto d’amore per se stesse partecipando al torneo in rosa al Selecto Padel Club di via della Tenuta di Torrenova. Grazie all’Associazione Filo Teso e all’unità dell’UOSD della casa della salute hanno potuto effettuare visita senologica gratuita e prenotare l’appuntamento per la mammografia. Che dire, felicissima per aver contribuito ad aiutare a fare prevenzione.