Fast Race, trionfo di Pippi e Margaritelli al Power Padel di Chiusi

CHIUSI - Grande emozione al centro sportivo Power Padel di Chiusi per il Master finale del Circuito estivo "Fast Race" , che ha tenuto impegnati molti giocatori arrivati dalla Valdichiana e dal Trasimeno. Il Circuito, partito a fine giugno, ha visto i giocatori sfidarsi in 5 tappe con partite di due set al 4, dando l’opportunità di cambiare coppia di gioco ad ogni appuntamento. Una sessantina di padeleros si sono sfidati , davanti ad amici e familiari, a colpi di vibora e bandeja in uno dei centri Padel più belli della zona.

Pippi-Margaritelli superano Boldrini-Rosa

I migliori 8 giocatori in base ai punti conquistati nelle 5 tappe, hanno disputato il Master finale scegliendo il compagno con cui scendere in campo. I match, pur carichi di tensione agonistica, si sono svolti sempre all’insegna dell’allegria e dell'amicizia. La finale è stata disputata dalla coppia Pippi-Margaritelli contro Boldrini-Rosa. Dopo scambi prolungati dall’esito incerto, la coppia Pippi-Margaritelli l’ha spuntata, aggiudicandosi la vittoria del torneo. Oltre alla coppa i vincitori hanno ritirato anche il premio del buono vacanza messo a disposizione dall’agenzia "Al Centro del Mondo" di Chiusi, rappresentata da Federico Del Buono, sponsor del torneo ed anche finalista in una delle tappe. Complimenti a tutti i giocatori partecipanti per il livello tecnico dimostrato e per le amicizie nate all’insegna dello sport e del sano divertimento.

Power Padel Chiusi, i prossimi appuntamenti

Archiviato il Fast Race inizia ora la "Coppa Autunno" che si terrà da ottobre a dicembre, suddivisa in Maschile e Misto nelle categorie Silver e Gold. Continueranno inoltre i tornei Rodeo Padel, dove 8 persone si sfidano giocando in coppia con tutti gli altri 7 giocatori a ritmo sostenuto. Dopo circa 2 ore di gioco la vittoria va a chi ha totalizzato più game. Ripartono poi i corsi collettivi di Padel per bambini, ragazzi e adulti con l’istruttore Tommaso Figuretti, con la possibilità di lezioni private per migliorare la tecnica, la posizione, la preparazione atletica e molto altro. Il Power Padel Chiusi si appresta infine a schierare le squadre maschili e femminili nella competizione FITP "Winter Cup TPRA" in partenza ad ottobre. I ragazzi con le maglie azzurre e le ragazze in rosa, sfideranno i migliori circoli della provincia di Siena ed Arezzo, con la possibilità di accedere alle finali regionali. Un autunno molto intenso dunque, all’insegna del padel e del divertimento.