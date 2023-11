Nuovi arrivi, grandi riconferme, eventi e amicizia: questo è Fuerte Club!

La stagione al Circolo Fuerte di Teramo è ormai iniziata, e l'entusiasmo è palpabile in ogni angolo del club. Quest'anno, il circolo si prepara a un'avventura sportiva emozionante, ma non è solo il successo in campo che conta. Il Fuerte è un luogo dove l'amicizia e l'inclusione sono fondamentali, e questi valori risplendono in ogni attività che il circolo organizza.