La Winter Cup 'chiama' e il Padel Colli Portuensi risponde presente

Colli Portuensi, si scaldano le squadre e... i campi

La competizione, al via durante il prossimo week end, inizierà con una fase a gironi che durerà tre giornate. A inizio dicembre, la conclusione della stessa dirà se e quali squadre andranno avanti e permetterà di scandire gli appuntamenti invernali del circolo, in attesa del nuovo anno. Un 2024 che vedrà l’inizio non solo della tanto amata Coppa dei Club Msp ma anche del percorso delle varie squadre maschili e femminili che saranno impegnate in Serie D, Serie C e Serie B. In attesa di una nuova stagione senza sosta agonistica si iniziano dunque a scaldare i motori. Esattamente come il Padel Colli Portuensi ha iniziato a scaldare i campi, con un impianto che renderà l’intera durata della stagione invernale confortevole e godibile più che mai per i suoi associati. Coperture alzate e riscaldate sia al PCP1 in Viale dei Colli Portuensi, 250 che al PCP2 in Via di Affogalasino, 28. E in attesa di aggiornamenti sull'andamento della Winter Cup, viva il padel e chi lo gioca!