Milano Padel4Fun Tour, al via la nona edizione

Ogni anno centinaia di giocatori si sfidano sui campi dei centri sportivi aderenti, suddivisi in due circuiti: maschile e femminile. Per ogni circuito si giocano più campionati sulla base delle categorie centrali del ranking C.O.M.S.A.T. (Casual, Okay, Medium, Smart, Avant, Top) Okay, Medium, Smart, Avant. Ideato e registrato da Padel4Fun, il C.O.M.S.A.T è un sistema di ranking amatoriale studiato per unificare il linguaggio dei giocatori e fornire loro uno strumento per riconoscersi, incontrarsi e sfidarsi in campo. Il campionato coinvolge un grande numero di giocatori, le squadre sono composte da un minimo di 10 giocatori per gli uomini e 7 per le donne.