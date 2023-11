Buon compleanno Spector Padel House Venezia

“Un grande anno pieno di soddisfazioni”, ha commentato il Direttore della struttura Marco Sportillo. “Se si pensa ad un anno fa, quando in zona a mala pena si conosceva il padel, non si può negare che si siano fatti passi da gigante. Grazie a SPH si ha una vera e propria community di padelisti e appassionati”. SPH Venezia, nata in un progetto di riqualificazione urbana, ha visto crescere giorno dopo giorno, sui suoi campi da padel, padelisti e padeliste di ogni livello. Dapprima praticanti - con la passione per il padel - poi veri e propri agonisti. L’11 di novembre si sono tenuti i festeggiamenti per il compleanno. Per la giornata è stato organizzato un torneo e diverse attività a cui hanno partecipato i clienti più affezionati insieme a tutti coloro che, colti dalla curiosità, sono entrati nel club.