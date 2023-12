Padel Club Rende, Pickleball e tennistavolo in vetrina

Pickleball, i primi campionati italiani

In occasione delle ATP Finals di Tennis a Torino, si sono svolti i primi campionati italiani di Pickleball ed il Padel Club Rende è stato ottimamente rappresentato dall’istruttore federale Gianpaolo Peluso che ha ottenuto un ottimo risultato raggiungendo gli ottavi di finale nella categoria di doppio maschile livello intermedio in coppia con l’astigiano Marco Disderi. Terminato a fine novembre Il corso attivato con il progetto “Tennistavolo per tutti e per tutte le età” della FITET e del Dipartimento dello Sport – “Sport e Salute”. A conclusione delle attività effettuate nel mese di novembre, domenica 3 dicembre verrà effettuato il primo Triathlon di Racchette “Padel, Pickleball e Ping Pong” a squadre. Previste numerose attività amatoriali con momenti di socialità e puro divertimento per il mese di dicembre.