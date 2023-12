Padel4Fun Comasina, campi riscaldati e un Academy sempre attiva

Campi coperti e riscaldati

Nel centro, oltre al padel, sono attive scuole per l'apprendimento delle discipline Beach Volley, Beach Tennis, Calcio e Tennis. La struttura dispone di ampio parcheggio e di un bar-tavola calda, mentre ll'interno è presente un corner di vendita di prodotti tecnici per il Padel ed è attivo il servizio di noleggio racchette. Affiliato al network Padel4fun, un network di centri sportivi dedicato al padel, dispone di 2 campi coperti e riscaldati con spogliatoi dedicati.

Le altre attività del circolo

Padel4Fun organizza numerosi tornei ed eventi e l'Academy è attiva tutti i giorni, dal lunedì al sabato, per corsi e lezioni. Il centro Sport Promotion partecipa al campionato amatoriale Milano Padel4Fun Tour e compete nei campionati a squadre FIT di serie C e serie D. Il centro si prefigge, inoltre, di diventare un polo fondamentale anche per lo sport dedicato alla disabilità nelle sue svariate forme e di dare sostegno alle scuole presenti sul territorio per quanto riguarda le lezioni curricolari di Scienze Motorie e Sportive.