Avvio di stagione super per il Padel Colli Portuensi

Aspettando la Coppa dei Club MSP

Trascorse le festività natalizie, condite da tornei interni per adulti e ragazzi, riprendono ora gli allenamenti per prepararsi alla prossima fase della competizione stessa, al via il week end del 20-21 gennaio. In attesa che torni anche il più grande campionato amatoriale a squadre d’Italia: la Coppa dei Club MSP. Il circolo di Claudio e Gabriele Lolli, due volte campione di Roma e Provincia, una volta campione nazionale e vice campione Nazionale uscente (il circolo più titolato del torneo) ha iscritto una squadra, che senza dubbio punterà come ogni anno ad essere protagonista e avversaria scomoda per tutte le altre. E anche il Padel Colli Portuensi 2 si è iscritto con due squadre. Il prossimo 24 gennaio si svolgeranno i sorteggi che delineeranno il tabellone delle oltre 200 squadre iscritte alla Fase Roma e Provincia e a febbraio si partirà con la Fase a Gironi. L’attesa e la preparazione per il via della fase più calda della stagione sono quindi altissime. Non ci resta che aggiornarci a breve per sapere con quale verve e quali risultati partirà il club di Monteverde. A prestissimo quindi - viva il padel e chi lo gioca!