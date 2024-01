Padel Club Rende: avvio stagione sportiva 2024 con Torneo sociale

Dopo la pausa natalizia, le attività del Padel Club Rende , sono iniziate con il torneo dell’Epifania e con il primo torneo sociale del 2024 . Il torneo dell’Epifania si è svolto con un misto giallo a cui hanno partecipato 10 coppie di livello medio divise in 2 giorni e conclusosi con un tabellone ad eliminazione diretta. Domenica 21 Gennaio si è giocato il primo torneo sociale della stagione sportiva 2024. Al torneo hanno partecipato 12 coppie divise in 4 giorni da 3 coppie e si è concluso con un tabellone ad eliminazione diretta.

Andrea De Salvo e Emiliano Assisa i vincitori

Il torneo ha registrato incontri di buon padel e si è concluso con una finale molto avvincente, caratterizzata da giocatori preparati e che hanno dato vita a scambi di buon livello. Questo primo torneo ha visto primeggiare la coppia Andrea De Salvo – Emiliano Assisa. Il direttivo del Padel Club Rende sta programmando il calendario delle attività per il primo semestre 2024 e che prevede come prima attività il torneo di Carnevale previsto per sabato 10 Febbraio. Il Motto è sempre “Tieniti Pronto e divertiti con Noi”.