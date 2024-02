Trionfo del padel torinese: Palavillage è campione italiano Under 18

Nuovo grande successo per il Palavillage che porta Torino in vetta alle classifiche del padel. Sabato 13 gennaio la squadra Palavillge Igd Shop ha vinto 2-1 in finale contro Don Quique Imperia, incoronandosi così campione italiano Under 18 maschile. Un traguardo importante per la squadra torinese capitanata da Nicolas Barroso e composta da Vittorio Mascarello, Tommaso Forini, Niccolò Giovinazzo e Matteo Riccardi. Una vittoria che si aggiunge al palmares di trofei conquistati dal Palavillage che nel 2023 è anche diventato campione regionale piemontese U14 e U18, si è aggiudicato il titolo di squadra padel di serie C più giovane d’Italia ed è arrivato ad un passo dalla serie B. Tanti titoli che confermano la struttura torinese vero e proprio polo del padel giovanile.