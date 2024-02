San Carlo, capitale italiana del padel

San Carlo, oltre 100 partecipanti e tanti ospiti

La Federazione metterà a disposizione un montepremi di ben 15.000 euro, di molto superiore a quello che caratterizza la media dei tornei (oscillante dai 500 ai 3.000), e nelle ultime tre giornate, quelle decisive, arriveranno anche le telecamere di SuperTennis: anche chi non potrà raggiungere di persona il club di strada San Giovanni 39, dove l'ingresso sarà gratuito, potrà godersi da casa gli scambi tra i migliori esponenti della disciplina. Saranno oltre 100 i giocatori ad alternarsi in campo formando coppie di tutti i livelli, dalla 4ª fascia ai "top player" non solo italiani (hanno già formalizzato l'inscrizione Flavio Abbate-Giulio Graziotti, Marco Cassetta-Riccardo Sinicropi, Francesca Campigotto-Valentina Tommasi, Emily Stellato-Martina Parmigiani) ma anche stranieri come Marcelo Capitani e German Tamame. Garantita, inoltre, la presenza alle fasi finali di personalità di rilevanza politica che rivestono incarichi per la Fitp regionali o nazionali. E non è tutto: potrebbe arrivare a San Carlo, sempre tra il venerdì e la domenica, una figura di rilievo mondiale del padel, un ex giocatore del World Padel Tour, con cui il club organizzatore è in trattativa. Una lieta sorpresa che rappresenterebbe la classica "ciliegina" su una torta già molto appetibile per gli spettatori e gli sponsor, che costituirà un ottimo trampolino di lancio per un circuito che proseguirà dal 4 al 10 marzo all'Arezzo Padel Club.