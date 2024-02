Joy Padel Club, dal Lady Evolution al Lions: tutti i tornei

Altra settimana di tornei al Joy padel Club. Nella categoria femminile Lady Evolution ha visto la vittoria della coppia formata da Alessandra Bedont e Giusi Beneventi, al termine di una finale agguerrita, mentre il Lady Warrior ha visto Simona Lucentini (ora in vetta alla classifica individuale) vincere in coppia con Giulia Sperati. Per gli uomini si aggiudicano il Lions Giampietro e Bernardi mentre a vincere il Warrior sono stati Valentini e Coccia Matteo. Non solo, il Joy Padel Club ha ospitato anche le fasi provinciali del torneo di Bobo Vieri oltre ad altri eventi privati che hanno visto una grande partecipazione. Nel weekend appena trascorso si è svolto, tra gli altri, anche il Torneo dei Club MSP che ha portato anche a un importante primato: avere più squadre iscritte in tutta Italia, ben sei (Joy Admiral Bet, Joy Del brusco, Joy Premium Clean, Joy Executive Service, Joy Lions, Joy Spritz) per un totale di 150 giocatori amatoriali coinvolti.