SPH Milano-Barona, un palcoscenico di grandi eventi

Il primo grande Open ospitato nella SPH Milano - Barona prevederà le prime fasi con tabellone fino alla finale che verrà disputata domenica. Una festa a 360° per tutti i partecipanti e non solo. Sarà infatti anche accolto il pubblico che potrà godere oltre che del gioco dei top player presenti all’evento, anche di animazione, dj set e festa finale.

Riportiamo anche l’ingresso di un nuovo jersey sponsor di tutto il corpo maestri SPH: Heliocare (linea di prodotti specifici per la protezione solare ndr.) accompagnerà tutti i coach SPH e lo stesso Gustavo durante i corsi, lezioni ed eventi di network. Anche a Milano così come nelle altre SPH del Network annoveriamo alla lista di eventi il Fo-Gus, evento nel quale tutti i padelisti e le padeliste hanno avuto la possibilità di entrare in campo con Gus. All’inizio delle attività sono stati presentati da Gustavo e dai coach gli obiettivi di apprendimento della giornata e a seguire una parte in campo per poter mettere in pratica quanto definito teoricamente. “Con questa metodologia è più facile per gli allievi e le allieve comprendere il perchè di certi colpi o movimenti in campo - ed è per questo che la tattica è superiore alla tecnica. In questo modo il coach rende autonomo il giocatore o la giocatrice nella scelta di gioco più giusta da fare in partita” afferma Gustavo Spector.