SPH Venezia: Fo-Gus, SPH League, Torneo di Carnevale e molto altro

Come ogni SPH del network anche quella di Venezia è ricca di eventi e nuovi appuntamenti .

Dopo gli appuntamenti di gennaio, che hanno visto il club popolarsi con il torneo Interforze e la finale della Winter Cup Silver, è partito con il boost anche il mese di febbraio.

Ci fa piacere segnalarvi il torneo settimanale Sube y Baja del venerdì. Ogni settimana infatti padelisti e padeliste amatoriali si incontrano sui campi per provare a vincere il titolo della settimana.

Il 3 febbraio SPH Venezia ha visto il suo Presidente Gustavo Spector entrare in campo con 25 partecipanti, un’occasione in cui poter approfondire la tecnica e la tattica come i grandi campioni.

Il 9 febbraio, in occasione del celebre carnevale di Venezia, anche i giocatori e le giocatrici hanno avuto la possibilità di entrare in campo mascherati e concludere il torneo con i tipici dolci della tradizione carnevalesca.

Dal 17 febbraio segnaliamo gli Open Day e la riapertura dei corsi stagionali di padel, aperti a tutti i livelli, dai più giovani fino ai più esperti.

Ultimo evento del mese di febbraio invece è il secondo appuntamento dell’SPH League: torneo di network ad iscrizione aperta a tutti. Al termine di ogni tappa si genera una classifica a punti che porterà le vincitrici di ogni SPH (Milano, Firenze, Cesena, Venezia ndr.) a partecipare alle finali che si terranno presso SPH Firenze.