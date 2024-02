SPH Cesena, un calendario pieno di eventi

Calendario pieno di eventi e pronto a entrare nel vivo per SPH Cesena , con alcuni appuntamenti (di network e non solo) già andati in scena e altri attesi nei prossimi giorni.

Padel e birra con direzione Rimini

Domenica scorsa (11 febbraio) grande successo per il torneo “powered by Birra Castello". Un evento unico con 24 coppie, studiato - ad hoc - per il lancio dello stand Birra Castello-Blubai che sarà presente al Beer&food Attraction di Rimini del 17-18 febbraio 2024. Per legare in maniera sempre più forte i due brand, Spector Padel House e Birra Castello, hanno organizzato al termine dell’evento un aperitivo con birra per tutti i partecipanti. Dulcis in fundo, i vincitori del torneo (Amaducci-Brunelli, in foto) avranno la possibilità di entrare in fiera a Rimini ed essere premiati presso lo stand, vivendo a 360 gradi il connubio padel + birra.

La terza tappa della SPH League

Il 25 febbraio è invece in programma la terza tappa della SPH League, un circuito specificatamente studiato per le SPH del network. Si tratta infatti di un torneo organizzato su quattro tappe, ad iscrizione aperta per ogni singola tappa. Al termine di ogni tappa si genera una classifica a punti che porterà le vincitrici di ogni SPH a partecipare alle finali che si terranno presso SPH Firenze.

Fo-Gus e corsi di atletica propedeutica al padel

Tornando agli eventi passati poi da segnalare il Fo-Gus: un evento unico in cui i giocatori e le giocatrici hanno avuto la possibilità di entrare in campo con Gustavo e i Coach SPH, un'occasione imperdibile in cui si sono affrontati i temi tattici e tecnici su difesa e contrattacco. Infine presso la SPH Cesena, sarà possibile effettuare i corsi di atletica propedeutica al padel nella palestra “powered by Technogym” con gli istruttori Matteo Zoffoli e Francesca Calia, l’obiettivo di tali attività rappresenta il desiderio di SPH di poter fornire un servizio a 360° sempre migliore.