Green Padel Messina e l’Arcadia Padel accedono alla fase regionale di Catania

CAPO D’ORLANDO - Una due giorni all’insegna dello sport e dell’amicizia. Al Tartarughino di Capo d’Orlando si è tenuta nel weekend del 24-25 febbraio la finale provinciale della Winter Cup di Padel. Un torneo che farà tappa, per le regionali, a Catania. Tanta gente presente, sia in campo che sugli spalti, con una rappresentanza della Federazione Italiana Tennis e Padel che si è detta fortemente soddisfatta della due giorni orlandina. A qualificarsi per la fase Regionale quattro squadre, equamente divise nei tabelloni "Expert" ed "Entry" Level. Nel tabellone Expert ha trionfato il Green Padel Messina, che in finale ha battuto il Mesan Padel; mentre nel Tabellone Entry si è imposto invece l’Arcadia Padel, sempre in finale contro il Mesan Padel. Le 4 squadre si giocheranno adesso l’accesso al tabellone nazionale.