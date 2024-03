Get Fit San Siro, che successo per il primo misto di pickleball

In data 18 febbraio, nella prestigiosa cornice del Centro Get Fit di San Siro , a Milano si è tenuto il primo torneo di Pickleball misto libero tra 12 coppie miste organizzato da Raft Pickleball, vinto, da Simona Govoni istruttrice di Pickleball ed Elena Draghicchio. Sport emergente che sta incuriosendo molti tennisti, giocatori di padel e i praticanti di qualsiasi sport con racchetta. In USA sta riscuotendo un successo incredibile e sono ormai oltre 10 milioni praticanti assidui! Sport geniale che si gioca in 4 in un campo, tipo tennis, di 6,2 m. x 13,4 m. Si può giocare anche in singolo, ma solo se si ha una preparazione atletica da olimpionico. Scambi veloci, racchetta a metà tra il padel e il beach tennis, pallina di plastica dura con 40 buchi, punteggio tipo ping pong.

Pickleball, sport emergente

"Per ora è una novità" dichiara Alberto Vedani socio fondatore di Pickleball Pro, azienda specializzata nella realizzazione di campi da pickleball sia per utilizzo amatoriale che professionistico con l’ utilizzo di superfici sintetiche in diversi strati elastici per garantire prestazioni di gioco elevate e ridurre i rischi di infortunio alle articolazioni . “Grazie ai costi di realizzazione contenuti , al poco spazio necessario e alla facilità di gioco si stima un incremento considerevole del numero dei campi e degli utenti già a partire dal 2024". "Pickleball Pro" sottolinea Vedani "non realizza solo campi, ma accompagna il cliente nella realizzazione di un progetto chiavi in mano offrendo soluzioni finanziarie personalizzate e con Allianz soluzioni di tutela per giocatori e i centri". Probabilmente sarà anche un investimento accessibile , redditizio e... sicuramente sarà l'ideale per fare nuovi incontri!