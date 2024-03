Progetto Speciale 2024: “Costruiamo il bosco del Padel”

CREMONA - Il Cremona Pala Padel - sito in Via Mantova, 88 a Cremona - di Antonio Cabrini e Cesare Prandelli - continua a costruire. In questo caso non strutture, ma progetti. E se proseguono quelli legati al sociale, il centro ha già realizzato tornei per raccogliere fondi partendo dal canile, spendendosi per i bambini meno fortunati, per le donne, per i frati francescani, per un progetto di ragazzi africani. Ora ha avviato anche una linea green. Il progetto “Costruiamo il bosco del padel” del Cremona Pala Padel ha come scopo quello di costruire un vero e proprio bosco, per un contesto, quello lombardo, che a causa dell’inquinamento, ha bisogno di progetti che vadano in questa direzione. È solo un piccolo passo, ma è comunque un segnale. Una boccata, seppur piccola, d’ossigeno. Un progetto che interesserà tutto l’anno con diverse fasi: 6 date (una al mese) fino a settembre (2 marzo, 14 aprile, 11 maggio, 9 giugno, 13 luglio e 8 settembre) di tornei per tutti. Tutti i partecipanti riceveranno una green recognition che attesta la partecipazione al progetto. Ciascun vincitore invece avrà il proprio albero; ad ottobre, appena la natura lo permetterà, verrà celebrata la cerimonia di rimboschimento e il grande evento finale.