Gran Galà del Padel Toscana, al via la prima edizione: parata di stelle a Firenze

Il Padel Toscano è in festa con la prima edizione del “Gran Gala' del padel”, organizzato dalla Casta del Padel in collaborazione con il Comitato Regionale Toscano della FITP. L’evento si è svolto sabato 10 Marzo 2024 nella cornice della discoteca OTEL a Firenze, per premiare i migliori giocatori dell'anno 2023 di ogni singola categoria con il premio “Racchetta D’Oro”. Una serata di gala dedicata al Padel, evento reso possibile da BANCA GENERALI PRIVATE e con l'aiuto del marchio NEB 18 che ha omaggiato i partecipanti di una maglia commemorativa. La serata è stata condotta dalla giornalista Rocio Rodriguez, moglie del ex calciatore Borja Valerio, e affiancata da Gustavo Spector uno dei pionieri di questo sport ed ex ct della nazionale Italiana di padel, ed ha visto la partecipazione di più di 250 padellisti in rappresentanza di 55 circoli. Il Presidente del comitato regionale toscano Luigi Brunetti è intervenuto sul palco insieme al responsabile regionale del padel Miller Cioni ed al responsabile regionale TPRA Luca Viviani per presentare tutte le nuove cariche toscane del 2024 tra i quali il coordinatore dei fiduciari Nicola Bini ed i fiduciari Rossano Fanelli, Francesca Mazzei e Iacopo Zagaglioni, mentre per le istituzione era presente l’assessore allo sport del comune di Bagno a Ripoli Enrico Minnelli. Un evento che gli organizzatori propongono di poter esportare in tutte le regioni e che possa diventare un appuntamento annuale, permettendo ai circoli di interagire sia tra loro che con la Federazione stessa. Presenti all'evento diversi personaggi di spicco, tra cui Borja Valero che ha premiato la rapprentativa giovanile regionale che ha partecipato alla prima coppa delle regioni, e l’ex campione del mondo di calcio del 2006 Andrea Barzagli anche lui giocatore di livello di padel.