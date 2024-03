Padel, Matteo Bartolini campione Italiano Over 55

Matteo Bartolini ha conquistato un eccezionale trionfo nel mondo del padel. Dopo il successo al campionato del mondo Over 55 a Las Vegas nel 2022 e al campionato europeo ad Alicante nel 2023, il giocatore di Riccione ha compiuto un'impresa straordinaria, diventando il primo italiano a vincere i Campionati Italiani Over 55 , svoltosi lo scorso weekend a Grosseto presso il rinomato Tennis e Padel Club “The Village”.

Dopo aver superato con grande determinazione gli ottavi, i quarti e le semifinali, Matteo Bartolini, insieme al suo storico partner Maurizio “Serf” Serafino, ha trionfato in una finale combattuta, vincendo con il punteggio di 3-6, 6-0, 6-4. La coppia Bartolini-Serafino è estremamente soddisfatta del risultato e potrebbe essere ingaggiata da un club spagnolo per partecipare alla fase finale del prestigioso campionato iberico per club 2024, che si terrà a settembre a Saragozza, in Spagna.