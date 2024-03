Fuerte Club, un torneo di padel e la celebrazione delle donne del circolo

Nella giornata dell'8 marzo, il Fuerte Club ha celebrato in grande stile le donne del circolo con un evento speciale dedicato al mondo dello sport e del divertimento. L'atmosfera di festa e di unione ha pervaso l'intero club, rendendo la giornata un momento indimenticabile per tutti i partecipanti.

Il fulcro dell'evento è stato un vibrante torneo femminile di padel, che ha visto sfidarsi con passione e determinazione giocatrici di ogni livello.

Ma l'attenzione non si è limitata al campo da gioco: dopo il torneo, è stato organizzato un fantastico aperitivo cenato, un momento conviviale per condividere gioie e successi, e per rafforzare i legami di amicizia tra i membri del circolo.

Una giornata all'insegna dello sport, dell'amicizia e della celebrazione delle donne. Il Fuerte Club si conferma così non solo come luogo di pratica sportiva, ma anche come comunità dove l'unione e il divertimento sono al centro di ogni iniziativa.