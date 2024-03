Buon inizio di primavera per il Padel Club Rende

Nuovo appuntamento per gli allievi della scuola padel del Padel Club Rende. A distanza di circa 3 settimane scendono nuovamente in campo per affrontare un nuovo impegno del promozionale giovanile FITP-TPRA. Il Padel Club Rende sarà ben rappresentato con un nutrito gruppo di allievi e allieve. Nella giornata di domenica 10 marzo è stata effettuata una giornata dimostrativa di Pickleball. La demo, eseguita dal tecnico federale Peluso Gianpaolo, ha registrato la partecipazione di numerosi sportivi di ogni età sia uomini che donne. Visto il successo ottenuto, nel prossimo mese di aprile si prevede di realizzare il primo circuito di Pickleball. La primavera del Padel Club Rende, come al solito, sarà ricca di eventi sportivi intervallati anche di momenti ludici e di socialità.