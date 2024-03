SPH Lodi, al via le attività: il calendario completo

Dopo l’attesa inaugurazione della quinta SPH del network che si è tenuta sabato 16 marzo (ndr.) è attivo e a pieno regime il calendario delle attività di SPH Lodi - La Pergola. Condividiamo qualche numero dell’inaugurazione: più di 160 persone tra padelisti e padeliste sono entrati in campo per giocare il torneo di lancio. In molti si sono cimentati nelle skills challenge e appassionati e SPH-Lover(s) hanno potuto testare la nuova linea 2024 di racchette Babolat durante gli open court, a seguire poi hanno potuto prender parte, da bordo campo, al match di esibizione di Gus e dei coach SPH. Una festa a 360 gradi che ha coinvolto oltre ai founder e general manager di La Pergola Lodi e SPH, anche i frequentatori della struttura, giornalisti, e amanti del padel di tutti la provincia, che oltre alle attività in campo, hanno potuto conoscere il nuovo team tecnico di Coach SPH (Daniel Brusco, Francesco Briaschi, Giacomo Uccellini e Michele Ranzini ndr.) personalmente formato da Gustavo secondo il Metodo Spector.

SPH Lodi, il calendario degli eventi

Successivamente all’inaugurazione è stato condiviso anche il calendario eventi del mese di marzo che include in tutto e per tutto SPH Lodi all’interno del network. Nel nuovo calendario sono stati attivati tutti i venerdì dei tornei con format “Sube Y Baja” e il 30 marzo è in programma la prima ed unica tappa della SPH League presso SPH Lodi - La Pergola, un fiore all’occhiello del network che vede sfidarsi le coppie di giocatori e giocatrici in un avvincente torneo che vedrà i finalisti di ogni SPH incontrarsi per la finalissima in programma presso SPH Firenze. Un’occasione unica per includere fin da subito nel network SPH la Community di giocatori e giocatrici lodigiani.