Il network SPH si allarga ancora: nuova apertura a Treviso

Il network di Gustavo Spector si allarga a vista d’occhio nel nord Italia e ad una velocità incessante. A poche settimane dall’apertura di SPH Lodi-La Pergola infatti, il team di SPH ha annunciato l’apertura di un nuovo club in Veneto e più in specifico a Treviso . La nuova SPH Treviso-Sporting verrà accolta dalla preesistente struttura dello Sporting Life Center, club rinomato sul territorio per la struttura di pregevole fattura e ricercatezza. Il club è dotato di piscina, un’ampia area verde, un ristorante con club house e area relax, conta ben 7 campi da padel, 10 campi da tennis e campi da pickleball.

Le parole di Gustavo Spector

Gustavo Spector commenta così la notizia: "Sono state settimane di duro lavoro, come potrete immaginare, ma sulla scia dell’entusiasmo, era il momento giusto di annunciare la nuova apertura in Veneto. A seguito dell’apertura di SPH Venezia (di più di un anno fa, ndr), abbiamo visto una grande e nuova opportunità di crescita a Treviso. La regione è infatti ricca di appassionati di sport di racchetta e il padel sta crescendo rapidamente in popolarità. Il team di Sporting Life Center (SLC, ndr) condivide appieno il desiderio di favorire la crescita del padel. Ci siamo dunque ritrovati a condividere degli obiettivi comuni. Crediamo che implementando l’offerta sportiva e formativa del padel, coinvolgendo amatori, appassionati, professionisti e la comunità locale, in una struttura così notevole, si potranno raggiungere insieme grandi risultati proprio come facciamo nelle altre SPH del nostro network. Il lavoro di squadra ci ha sempre permesso di raggiungere grandi traguardi e sono sicuro che sarà così anche questa volta. Dal 15 aprile i nuovi coach SPH vi aspettano sui campi per lezioni, corsi e tutta l’attività formativa".