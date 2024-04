Luxury Padel Open, torna il circuito: in campo amatori ed ex stelle del calcio

Emozioni e spettacolo nella 'gabbia'

Domenica (7 aprile) Cattaneo e Bonnefoy escono in semifinale contro la coppia Di Giovanni e Cremona che volano in finale e incontrano Dip Nazar e Salandro che avevano già avuto la meglio su Miccini e Ruiz Gutierrez. Grande spettacolo anche per la competizione femminile, in cui si sono distinte nella loro prima partecipazione al torneo Calderoni e Scala il cui impegno non è però bastato per battere la coppia formata da Montesi e Campigotto, volti già noti per le precedenti vittorie nei circuiti LPO.

Gli ex campioni in campo per la Vip Am

Lunedì (8 aprile) la Vip Am, che ha visto, ancora una volta, una grandissima affluenza e partecipazione, fra i tanti Papu Gomez, Lucas Biglia, Handanovic, Palacio, Thodoris e Choutos (questi ultimi arrivati dalla Grecia per partecipare). Su tutti i canali social di Luxury Padel Open sono disponibili le interviste a cura della giornalista Eleonora Rossi. Prossimo appuntamento al Country Sport Village di Paderno Dugnano dal 17 al 20 di maggio.