Tappa Sicilia Padel Tour al Messina Padel Village: un vero successo!

Sabato 13 aprile si è svolta la seconda tappa del Sicilia Padel Tour , un evento che ha fatto vibrare gli animi degli appassionati di questo sport in tutta l’isola. Il Club Partner Messina Padel Village ha accolto giocatori e spettatori con un mix di comfort e professionalità, fungendo da cornice perfetta per questa tappa del tour, in un’atmosfera carica di emozioni e spettacolo. L’aspetto più entusiasmante è stato il livello di competizione mostrato dai partecipanti: giocatori provenienti principalmente da Messina e provincia e da altre città siciliane hanno dimostrato abilità tecniche, tenendo gli spettatori con il fiato sospeso, soprattutto nelle fasi finali del torneo.

Categorie maschili e femminili

Per la categoria maschile, la coppia di casa formata da Roberto Baeli e Giovanni Toscano, dopo una gara combattutissima, sudata e punto a punto, ha sconfitto per 6-4, 2-6, 6-3, la coppia sfidante Stefano Olivo e Mario Simone Zoccali. Per la categoria femminile, a spuntarla è stata la coppia messinese formata da Alessandra Silvestro e Chiara Battiato, dopo due set conclusi per 7-6 al tie-break, 6-3, in una gara regolare ed estremamente equilibrata. Per i quattro vincitori della tappa un buono Macron di 150€ ciascuno e la qualificazione diretta al Master Finale del 13 luglio al Mangia’s Torre del Barone Resort.

Le parole del Direttore Caputo

Emozionanti le parole del Direttore Sportivo del Messina Padel Village, Francesco Caputo: “È stata una bellissima giornata! Siamo veramente felici e orgogliosi di quello che siamo riusciti a proporre agli amici e alle persone che frequentano il Messina Padel Village. È stata una tappa partecipata, siamo sempre aperti a questo tipo di manifestazioni e contenti di avere ospitato questo tour importante, oltre che di aver contribuito attivamente alla promozione di questo sport. Speriamo l’anno prossimo di potere ospitare nuovamente la tappa”. I nostri complimenti e un ringraziamento speciale al Club Partner, per il supporto organizzativo e la convivialità. “Qui c’è un ambiente familiare e l’obiettivo è far star bene chi frequenta il circolo – ha continuato Caputo. L’idea è di creare un vero club di padel che ancora qui a Messina non c’è; un posto dove passare il tempo, dove venire la domenica con i figli, passare dei momenti di relax, dei terzi tempi dopo le partite. Insomma, un’isola felice!”.

Gli obiettivi

Il Sicilia Padel Tour continua a sostenere lo sviluppo e la diffusione del padel in tutta la Sicilia. Questa tappa “messinese” ha dimostrato ancora una volta il potere unificante di questo sport nel portare insieme le persone e ha dato vita a momenti indimenticabili che rimarranno impressi nella memoria di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di partecipare. Un grazie a tutti i giocatori e ai partner presenti: Macron, Mangia’s, Aeroporto di Catania, Aeroporto di Comiso, Padel Trend Expo, Sicilbanca, Sporty, BlitheDigital, Plurimpresa, Padel Travel, 729 Beer, Elleti Distribution, SportGrafik, Padel TV, Padel Society, Padel Magazine Italia, Padel.biz, Visual Adv, SiciliaPadel.it, Sicily Padel Channel. L’appuntamento è per sabato 20 aprile, per la tappa ad Agrigento che si terrà al Pineta Padel.