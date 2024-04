Il Sicilia Padel Tour sbarca ad Agrigento: trionfo alla terza tappa al Pineta Padel

Il Pineta Padel, del patron Alfonso Bellavia, ha fornito il contesto ideale con le sue strutture, i campi impeccabili e un'atmosfera accogliente: “Una tappa bellissima! Siamo stanchi ma soddisfattissimi. Complimenti all’organizzazione: siamo stati grandi tutti e non vediamo l’ora di riproporre la tappa l’anno prossimo… Belli siete!”. A sostegno degli organizzatori Sicilia Padel Tour, fondamentale è stato il supporto organizzativo del direttore Luca Stagnitto, che così ha commentato: “Ringrazio di cuore i ragazzi del Sicilia Padel Tour per l'organizzazione e il supporto, i partecipanti e tutto lo staff Macron... giornata all'insegna dello sport e del divertimento. Grazie anche al Pineta Padel per la collaborazione e la disponibilità. Grazie a tutti di cuore e al prossimo anno!”.

Nonostante il circuito amatoriale, il livello tecnico ha confermato le aspettative e i match sono stati combattuti sin dai gironi. Ad aggiudicarsi la tappa, per la categoria maschile, è stata la coppia formata da Alvise Canicattì e Alessio Sicilia che, con un 6-3, 6-4, ha sconfitto la coppia Giuliano Conti e Carmelo Sicurello, che di certo non ha sfigurato. “Ci siamo divertiti, un’organizzazione fantastica e fortunatamente abbiamo avuto una bella giornata” ha dichiarato Canicattì; “È stata una bella esperienza, divertimento e organizzazione top, grazie a tutti per la disponibilità” ha concluso Sicilia. Per la categoria femminile, invece, a spuntarla è stata la coppia formata da Zaira Rizzo e Maria Ferrante le quali, con un punteggio di 6-3, 3-6, 10-8, hanno battuto le rivali Ylenia Messina e Sonia Vetro, in una partita lunga e punto a punto. “Siamo felicissime – hanno commentato le vincitrici – anche perché non giocavamo insieme da tanto tempo, grazie di cuore a tutti”.

Per i quattro vincitori della tappa un buono Macron di 150€ ciascuno e la qualificazione diretta al Master Finale del 13 luglio al Mangia’s Torre del Barone Resort.

Agrigento ha dimostrato di essere un fulcro dello sport e della comunità, confermando ancora una volta il suo posto nel panorama del padel siciliano. Conclusa con successo la terza tappa del Sicilia Padel Tour al Pineta Padel, gli occhi sono ora puntati verso le prossime tappe che continueranno a portare avanti la fiamma di questa passione condivisa.

Un grazie a tutti i giocatori e ai partner presenti: Macron, Mangia’s, Aeroporto di Catania, Aeroporto di Comiso, Padel Trend Expo, Sicilbanca, Sporty, BlitheDigital, Plurimpresa, Padel Travel, 729 Beer, Elleti Distribution, SportGrafik, Padel TV, Padel Society, Padel Magazine Italia, Padel.biz, Visual Adv, SiciliaPadel.it, Sicily Padel Channel.

L’appuntamento è per sabato 4 maggio, per la tappa a Siracusa che si terrà al SevenPadel Village.