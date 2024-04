Wonder Woman, il torneo tutto al femminile in Abruzzo

Terminata la fase a gironi della Coppa dei Club e in attesa della fase Play Off che inizierà il 4 maggio e si concluderà il 16 giugno con una formula tutta innovativa, il prossimo weekend 27-28 aprile arriva "La Wonder Woman", un trofeo promozionale tutto al femminile. Il trofeo organizzato dal comitato Msp Abruzzo, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni e Sport e Salute, vedrà partecipare 16 squadre da tutto l’Abruzzo. Le squadre così suddivise nelle province di Chieti, Pescara e Teramo si affronteranno nei 2 giorni suddivise in base al piazzamento ottenuto nella fase a gironi delle squadre di appartenenza con 2 tabelloni da 8 a partire dai quarti di finale.