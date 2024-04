La PADEL CREW di nuovo sui campi

Il DIVERTIMENTO assoluto è tutti giocano con e contro tutti, un vero esempio di aggregazione e sport.

La prima settimana della IV stagione si apre, infatti, con la solita certezza, il Maestro Attilio è una certezza assoluta e lotterà ribadire il suo dominio assoluto ma si apre anche con una grande prestazione della sorpresa Antonio che si ripeterà e continuerà a stazionare in testa alla classifica.

Non ci si risparmia!.. anche i nuovi entrati Luca e Stefano danno filo da torcere ai veterani.

All’Enjoy Sporting Club si notano le bellezze del posto e si entra in campo un po' storditi, ne paga le conseguenze Federico che si fa notare proprio per questo. In campo comunque sempre grandi scambi e punteggi sempre in bilico, cosi ci capisce che aria tira in PADEL CREW.

Nella prima settimana di gioco, si notano le bordate di Angelo, i tocchi soft di Fabrizio e Luigi, la costanza di Filippo , ma la vera notizia è che si da sempre il tutto per tutto rischiando infortuni e cure fisioterapiche, ma per la PADEL CREW questo ed altro.

La seconda settimana si apre con molte partite al Padel Park, il centro sportivo per di più preferito, e con le prime partite al Globo di Via della Cecchignola, dove emerge subito la grinta di Vincenzo, anche se un po' troppo spesso ha un contatto diretto con la griglia. I new entry hanno il piacere di conoscersi e definire i pregi e difetti , utili per le gare successive, il “bevero” Andrea mette in luce i grandi progressi anche perché da quell'altitudine la visione del campo è tutt'altra cosa. Mitico!

In netta ripresa Maurizio ed ALESSIO con l’ apache Andrea sempre più cecchino, Stefano detto Shark riprende la sua marcia e Lorenzo si fa sempre più notare per le ottime prestazioni, Roberto continua la sua lotta al MA QUANTO SO’ …… ma intanto scala classifica cosi come Ugo ed il Mitico LOZIO Franco che danno sempre esempio con colpi di gran classe, sicuro dimentichiamo qualcuno ma tutti pronti per dare sempre il massimo e tirare fuori prestazioni sempre al Top.

Il divertimento, il bel gioco e il fair play non è mai mancato.

Ora la classifica ha una sua chiara fisionomia ma pensiamo che con la terza e quarta settimana la IV Stagione potrà sicuramente avere ancora tanti cambi di posizione e nessuno potrà vivere sugli allori. La Padel Crew si conferma un agguerrito confronto tra ottimi giocatori di Roma Sud.

Avanti PADEL CREW arriva la terza e quarta settimana!!!